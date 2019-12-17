Van ve Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Van ve Şırnak'ta PKK terör örgütüne yaptığı operasyonda aranan 23 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ta 2 kişi tutuklandı, 20 kişi de serbest kaldı. Van'daki şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince ilçenin Balaban mevkisinde yapılan kimlik kontrolü sırasında, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ŞIRNAK'TA DA OPERASYON YAPILDI

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 22 zanlıdan 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.