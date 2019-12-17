17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Van ve Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
VAN VE ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve 'ta terör örgütüne yaptığı operasyonda aranan 23 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ta 2 kişi tutuklandı, 20 kişi de serbest kaldı. Van'daki şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

'ın Gevaş ilçesinde "terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince ilçenin Balaban mevkisinde yapılan kimlik kontrolü sırasında, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ŞIRNAK'TA DA OPERASYON YAPILDI

'ta terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 22 zanlıdan 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN