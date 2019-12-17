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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 Fransız terörist ülkesine gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
İÇİŞLERİ DUYURDU: FRANSIZ TERÖRİST ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmeye devam ettiğini, bu kapsamda 1 uyruklu teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

, uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Fransa uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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