İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 Fransız terörist ülkesine gönderildi
Giriş Tarihi: 17.12.2019
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmeye devam ettiğini, bu kapsamda 1 Fransa uyruklu teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Fransa uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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