İzmir'de “Las Tesis Dansı”nı provoke etmeyen çalışan kadınların terör bağlantısı ortaya çıktı

İzmir’de iki gün önce Las Tesis Dansı yapıldığı sırada olay çıkararak toplantıyı provoke etmeye çalışanlara yönelik soruşturma sürüyor. Yakalanan kadınların DHKP-C, MLKP, PKK terör örgütlerine müzahir dernekler ile bağlantısı olduğu, birçoğunun daha önce silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik etmek suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında kadınları provoke etmeye çalışan 25 şüpheliden 16'sı yakalandığı, söz konusu kişilerin DHKPC, MLKP, PKK/ KCK terör örgütüne müzahir dernekler ve marjinal gruplara üye olduğu tespit edildi.



KADINA ŞİDDET BAHANE!



İki gün önce yaklaşık 400 kişilik kadın grubu İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, "Las Tesis" dansına başladı. İçlerinden bir grup kadın dans sırasında toplantının amacı dışına çıkarak toplantıyı provoke etmeye, grup ile polisi çatışma ortamına sürüklemeye çalıştı.



Devlete karşı olumsuz slogan atan kadınlar, polis tarafından defalarca uyarılmasına rağmen, kışkırtıcı ve şiddete yönlendirici eylemlere devam etti.



25 ŞÜPHELİDEN 16'SI YAKALANDI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 25 şüpheli şahıs hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ile Türk Ceza Kanunu'nun 301'nci maddesinde yer alan; "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. 25 şüpheliden 16'sı yakalanırken, 9'unun ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.





ŞÜPHELİLER, DHKP-C, MLKP, PKK/ KCK TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI!



Gösteriyi provoke eden kadınların, DHKPC, MLKP, PKK/ KCK terör örgütüne müzahir dernekler ve marjinal gruplara üye olduğu, birçoğunun hakkında daha önceden silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.