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Fuat Oktay: Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
FUAT OKTAY: TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA...

, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.

, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.

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orhan dengiz orhan dengiz

yahudi ve onlarin emperyal kopeklerine hesap vermez Turkiye, hesap sorar cizmeyi asandan ve boylede olacaktir.Dengeeri ve genleri rahatsiz olacsk..

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cevapla 17.12.2019 21:50
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