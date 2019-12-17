Fuat Oktay: Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız.
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.
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orhan dengiz
yahudi ve onlarin emperyal kopeklerine hesap vermez Turkiye, hesap sorar cizmeyi asandan ve boylede olacaktir.Dengeeri ve genleri rahatsiz olacsk..cevapla 17.12.2019 21:50
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