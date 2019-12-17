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Devlet Bahçeli'den yeni parti tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
DEVLET BAHÇELİ'DEN YENİ PARTİ TEPKİSİ

Son dakika haberi... Bahçeli: " arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir."

MHP lideri , gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

* Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.

* üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.

* Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.

* Libya'ya asker gönderilmesi seçeneği gündeme alınmalı ve cesaretle yapılmalıdır.

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