Devlet Bahçeli'den yeni parti tepkisi
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Son dakika haberi... Bahçeli: "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir."
MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
* Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.
* Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.
* Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.
* Libya'ya asker gönderilmesi seçeneği gündeme alınmalı ve cesaretle yapılmalıdır.
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