Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi ve Libya anlaşmasıyla ilgili flaş açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, gündem dair konularla ilgili yazılı açıklama yaptı. Libya ile yapılan mutabakatla ilgili konuşan Bahçeli, "Ne işimiz var Libya'da" diyen CHP'ye eleştirdi. ABD Senatosu'nun skandal '1915' kararına sert çıktı. Bahçeli yaptığı açıklamada 'yeni parti' ile ilgili de "Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişi" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bahçeli'nin açıklamalarının detaylarını A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gündem dair konularla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Libya ile yapılan mutabakatla ilgili konuşan Bahçeli, "Ne işimiz var Libya'da" diyen CHP'ye eleştirdi. ABD Senatosu'nun skandal '1915' kararına sert çıktı. Bahçeli yaptığı açıklamada 'yeni parti' ile ilgili de "Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarının detaylarını A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı.