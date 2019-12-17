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CHP’li belediyede işçi kıyımı sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
KIYIM SÜRÜYOR! CHP VATANDAŞIN EKMEĞİ İLE OYNUYOR

’li ’nde şehit kardeşi ’in de içinde olduğu 100 işçi daha kovuldu. CHP’li belediyelerde ekmeğinden edilen işçi sayısı 5 bini buldu.

31 Mart seçimlerinin ardından koltuğa oturur oturur oturmaz bugüne kadar "Bankamatikçi" olarak nitelendirdiği 2 bin kişinin işine son veren 'nin 'li başkanı , işçi kıyımına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen Cuma günü mesai bitiminde e-Devlet hesaplarına bakan 100'den fazla işçi iş akitlerinin 15. maddeden (Toplu çıkış) fesih edildiğini gördü.

ŞEHİT KARDEŞİNİ DE ÇIKARDI

Sabah'ın haberine göre; Çıkarılan işçiler arasında yer alan 'in Dargeçit kırsalında 1997 yılında teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Komando Er Mustafa Özbek'in, 10 yıldır ASKİ'de görev yapan kardeşi de bulunuyor. Kasım ayı meclis toplantısında AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan'ın "Sayın başkan bugüne kadar kaç işçi çıkardınız" sorusuna Karalar, "bin 500'ün üzerinde ama 2 bini bulmadı" yanıtını vermişti.

HEDEFTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Meclis üyesi Gündoğan'ın "Başkan sözleşmeli işçileri çıkaracak mısınız?" sorusuna "Var da diyemem yok da diyemem" cevabını vermişti. Karalar'ın Aralık ayı meclis oturumunda yeni yıl da sözleşmeli personellerinin çıkaracağını sinyalini verdi. Başkan Karalar, 'da 455 sözleşmeli personelin bulunduğunu ifade ederek, " , , , , 'dan çok fazla sözleşmeli personelimiz bulunmakta. Bunlar bizim isteyerek yaptığımız şeyler değil" diye konuştu.

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Ahmet Ahmet

Kendi yandaşlarını alıyorlar işe.Bir chp belediyesi hiç akp ve de mhp liyi çalıştırırmı bünyesinde isterse bu şehit ailesi olsun onlar için fark etmez...chp li olsun yeter....

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 17.12.2019 09:48
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