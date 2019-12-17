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Muş'ta görevden alınan 2 HDP'li gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
MUŞ'TA GÖREVDEN ALINAN 2 HDP'Lİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı haklarında terör soruşturması olan Varto Belediye Başkanı HDP’li ile Başkan Yardımcısı 'ı görevden aldı. Görevden almalar sonrası iki isim de gözaltına alındı.

Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li ile Başkan Yardımcısı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ı, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı.

Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, Belediye binasında aramalar yaptı.

Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.

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