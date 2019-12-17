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Başkan Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLERE MÜLTECİLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ KİTABI

Başkan , 1. 'nda muhataplarına "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabını takdim etti. Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye'nin bugün de Suriye'de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanıyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1. dolayısıyla bulunduğu Cenevre'de Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" adlı kitabı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, foruma katılan tüm muhataplarına sundu.

İngilizce ve Türkçe basılan kitap, "Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye", "Türkiye'nin Mültecilere Yaklaşımı", " Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı" ve "Suriyeliler İçin Bir Umut Var: Güvenli Bölge" bölümlerinden oluşuyor.

KİTABIN İÇERİĞİNDE NELER ANLATILIYOR?

Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye'nin bugün de Suriye'de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanıyor.

Kitapta, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık, barınma, istihdam, insani yardım ve diğer birçok başlıkta bugüne kadar yaptıkları, veriler ve görsellerle ortaya konuluyor.

Türkiye'nin, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de kayıtsız kalmadığına işaret edilen kitapta, Türkiye'nin Çad, Bangladeş, Myanmar, Libya, Irak, Ürdün, Kenya gibi birçok bölgede eğitimden sağlık hizmetlerine, temiz içme suyundan insani yardımlara kadar verdiği hizmetler yer alıyor.

Kitapta, Türkiye'nin mültecilere yönelik insani politikası ve yüklendiği ağır sorumluluğa değinilirken, diğer ülkelerde mültecilerin yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları kötü uygulamalar, maruz kaldıkları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gözler önüne seriliyor.

Kitabın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplantılarda çözüm önerisi olarak ifade ettiği Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma projesi hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Kitapta, Suriyeli mülteciler meselesinde sorumluluğun sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ait olduğu da vurgulanıyor.

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