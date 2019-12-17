31 Aralık Salı resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 17.12.2019
2020 yılının başlaması büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar evlerinde ya da eğlence mekanlarında yılbaşını kutlayacak. 31 Aralık yarım gün mü? Yeni yıl coşkusuna sayılı günler kala, tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık Salı resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte, yılbaşı tatili bilinmesi gereken tüm detaylar!
31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 2020 yılına girmemize çok az bir süre kala vatandaşlar yılbaşı planları yapıyor. Çoğu vatandaş kısa bir tatilden faydalanmak istiyor ve yılbaşı tatili hakkında araştırma yapıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte 31 Aralık yarım gün mü ve 31 Aralık tatil mi sorusunun yanıtı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Suriye'de doğan bebeğe anlamlı isim!
- İsrail’den Türkiye’ye son dakika “hazırız” mesajı!
- Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
- Bakanlık tespit etti! Operasyon başladı
- İBB'nin ulaşım çalıştayında kavga!
- PKK'lılar iş adamını hedef aldı!
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
- Aleviler üzerinden kirli oyun! Yalanla tahrik ettiler
- ABD'den "1915" skandalıyla ilgili yeni açıklama
- PKK'ya yapılan operasyonda ele geçirildi
Daha Fazla Gör
- 31 Aralık Salı resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
- Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi
- Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından "1915" skandalıyla ilgili yeni açıklama
- Son dakika: Acı kırmızı biber tüketmek bakın neye iyi geliyor!
- İBB'nin çatısında intihar girişimi
- PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı
- 5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü! Otomatik kapı faciası |Video
- Alevi vatandaşlar üzerinden kirli oyun! Çamur medyası yine yalan haberle tahrik ettiler
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
- 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
- MSB açıkladı! Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi
- Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması