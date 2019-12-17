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31 Aralık Salı resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
31 ARALIK SALI RESMİ TATİL Mİ? İŞTE YANITI!

2020 yılının başlaması büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar evlerinde ya da eğlence mekanlarında yılbaşını kutlayacak. yarım gün mü? Yeni yıl coşkusuna sayılı günler kala, tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık Salı resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte, yılbaşı tatili bilinmesi gereken tüm detaylar!

resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 2020 yılına girmemize çok az bir süre kala vatandaşlar yılbaşı planları yapıyor. Çoğu vatandaş kısa bir tatilden faydalanmak istiyor ve yılbaşı tatili hakkında araştırma yapıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte 31 Aralık yarım gün mü ve 31 Aralık tatil mi sorusunun yanıtı!

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