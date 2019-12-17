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Başkan Erdoğan: Başarılı bir çalışma oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN: BAŞARILI BİR ÇALIŞMA OLDU

Başkan , 1. Küresel Mülteci Forumu için başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebileceğini, neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini bildirdi.

Başkan , BM Cenevre Ofisi çıkışında bir gazetecinin foruma ilişkin sorusu üzerine, "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya karşılık da Erdoğan, "Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Putin ile yaptığım görüşme , , bu konularda." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan: Başarılı bir çalışma oldu BAŞKAN ERDOĞAN: BAŞARILI BİR ÇALIŞMA OLDU

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