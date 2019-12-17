Başkan Erdoğan: Başarılı bir çalışma oldu
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu için başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebileceğini, neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi çıkışında bir gazetecinin foruma ilişkin sorusu üzerine, "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya karşılık da Erdoğan, "Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Putin ile yaptığım görüşme Libya, Suriye, bu konularda." ifadesini kullandı.
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