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Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME!

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, nedeniyle bulunduğu 'de, ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan , nedeniyle bulunduğu 'de, ile görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN İLE KRİTİK TEMAS

Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı..

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

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