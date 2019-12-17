Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu nedeniyle bulunduğu Cenevre'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu nedeniyle bulunduğu Cenevre'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.
PUTİN İLE KRİTİK TEMAS
Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı..
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