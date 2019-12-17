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Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
PKK'YA YAPILAN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ

'nin ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Gündeş mezrası kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenledi.

Mayın arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 1 tuzaklanmış el yapımı () ve 3 RPG-7 mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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