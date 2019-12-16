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TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
TDK, HANGİSİNİ PİLLE ÇALIŞAN, KULAKLIK ARACILIĞIYLA MÜZİK DİNLEMEYE, YARAYAN İNSANIN ÜZERİNDE TAŞIYABİLECEĞİ TEYP OLARAK TANIMLAR?

TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster’de sorulan TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster'de sorulan TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

A: Adımçalar

B: Kasetçalar

C: Gezerçalar

D: Yürürçalar

Doğru Cevap: Yürürçalar

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