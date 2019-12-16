Hangisi bir atasözüdür? - Milyoner sorusu!
Hangisi bir atasözüdür? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi bir atasözüdür? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
Hangisi bir atasözüdür? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi bir atasözüdür? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
Hangisi bir atasözüdür?
A: Bilgidir sermaye, gerisi hikaye
B: Akrep ile yılan, gerisi yalan
C: Kaş ile göz, gerisi söz
D: Helalühoş, gerisi boş
Doğru cevap: Kaş ile göz, gerisi söz
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