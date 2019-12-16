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Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
TARİHTE ELEKTRONİK POSTA GÖNDERMİŞ İLK HÜKÜMDAR HANGİ ÜLKENİN HÜKÜMDARIDIR?

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster’de sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster'de sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

A: İsveç

B: Norveç

C: Birleşik Krallık

D: Japonya

Doğru cevap: Birleşik Krallık

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