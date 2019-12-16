Van Başkale'de PKK'lı bir terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
KISKIVRAK YAKALANDI
Bu kapsamda, Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi mevkisinde yapılan kimlik kontrolü sırasında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.
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