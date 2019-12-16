Hollanda'dan FETÖ'cülere büyük kıyak! Oturma izni verdiler
Avrupa ülkeleri, Türkiye’de hain darbe girişimine kalkışan terör örgütü FETÖ’ye kucak açmaya devam ediyor. Hollanda’da ‘FETÖ üyelerine’ oturma izni verildiği ortaya çıktı. Oturma iznine ise gerekçe olarak, Gülen yapılanmasının üyelerine ait gizli kişisel bilgilerin Türk makamların eline geçmesini gösterdi.
Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi'nden yapılan açıklamada (IND), 'FETÖ üyelerine' oturma izni verildiği belirtildi.
Hollanda oturma iznine gerekçe olarak, Gülen yapılanması üyelerine ait gizli kişisel bilgilerin Türk makamlarının eline geçmesini gösterdi.
Hollanda'da yayın yapan RTL Televizyonu'na göre Ankara'da gözaltına alınan Avukat S., Hollanda ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilikleri adına, bu ülkelere iltica başvurusu yapan Gülen yapılanmasına yakın kişiler hakkında Türkiye'de araştırma yaptığı iddia ediliyordu.
Bu nedenle Yılmaz S.'nin ofisinde, Hollanda ve Almanya'daki Gülen yapılanması üyeleri ile onların Türkiye'deki yakınlarına ilişkin kişisel bilgiler içeren dosyaların bulunduğu öne sürüldü.
SINIRLI SAYI
Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, Avukat S.'deki bilgilerin, Türk güvenlik birimlerinin eline geçtiğini bildirdi.
Hollanda bu nedenle, kişisel bilgilerinin korunacağı taahhüdünde bulunduğu ilticacılara oturma izni verdi.
IND, Türk makamları tarafından ele geçirilen dosyaların 'sınırlı sayıda' olduğunu bildirdi. Ancak rakam vermedi.
IND verilerine göre, Hollanda'ya sığınma başvurusu yapan FETÖ ilişkili kişilerin sayısı, son dönemde rekor düzeyde arttı.
Hollanda'ya 2015 yılında Türkiye'den 56 iltica başvurusu yapılırken, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra bu sayı 235'e çıktı.
2017'de 481 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hollanda'dan sığınma talep etti. 2018'de ise, büyük çoğunluğu FETÖ mensubu bin 382 kişi sığınma başvurusunda bulundu.
Bu yılın ilk 11 ayında Hollanda'dan sığınma talep eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı bin 159 oldu.
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