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HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
HDP'Lİ BAŞKANA TERÖR GÖZALTISI!

'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist 'a yardım ettikleri öne sürülen Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu ile aynı araçta yakalanan Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Teröristin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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