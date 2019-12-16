HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı
İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç'a yardım ettikleri öne sürülen HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Teröristin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mehmet Aydın'ın intihar bilmecesi!
- Erdoğan'dan "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt
- Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...
- Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında..
- İlk İHA KKTC'ye böyle iniş yaptı!
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi
- İçişleri: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
- Uyuşturucu satıcılarına dev operasyon!
- Bodrum'u betona boğmuştu! İtiraf gibi açıklama
- Hollanda'dan FETÖ'cülere büyük kıyak!
- Başkan Erdoğan'dan "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt
- Başkan Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı
- Kamikaze İHA'lar "Kargu-2" TSK envanterine giriyor
- Son dakika: Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
- ABD'den şaşırtan açıklama! "1 saatten kısa sürer"
- Son dakika: 2020 asgari ücreti için kritik buluşma
- Rusya'dan kritik Türkiye ve NATO açıklaması
- Son dakika: DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
- Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı! EDHO 152. bölüm fragmanı izle!
- Kürecik nerede? İncirlik ve Kürecik üssü nerede?