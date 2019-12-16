Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu!
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Son dakika haberi...Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
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