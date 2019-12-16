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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
ANKARA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU!

Son dakika haberi... merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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