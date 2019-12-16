Başkan Erdoğan'dan "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin kendisine gönderdiği “sizi çok seviyoruz” video mesajına yönelik sorulan “Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz” sorusuna, “Ben seviyorum da onun için. Severseniz sevilirsiniz, sevmediğiniz takdirde böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu aşk meselesi. Aşk ile koşan yorulmaz” sözleriyle yanıt verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı ATV-A Haber ortak canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Başkan Erdoğan'a öğrencilerin mesajı ve kendisinin eşi Emine Erdoğan ile birlikte öğrencilere verdiği mesajın videosu izletildi. Erdoğan, videonun ardından kendisine sorulan, "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna "Ben seviyorum da onun için. Severseniz sevilirsiniz, sevmediğiniz takdirde böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu aşk meselesi" sözleriyle yanıt verdi.
"AŞK İLE KOŞAN YORULMAZ"Başkan Erdoğan'ın, Neşet Ertaş'ın "Aşk ile koşan yorulmaz" sözünü hatırlatıp, bu sözün kime ait olduğunu sorması üzerine cevap gecikince yayında gülümseten anlar yaşandı.
Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdikleri mesajda "Sayın Cumhurbaşkanım Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne sizleri davet ediyoruz. Okulumuzun açılış töreninde sizleri de burada görmekten onur duyarız. Sizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Sonrasında öğrenciler hep bir ağızdan Başkan Erdoğan'a "sizi çok seviyoruz" diye seslendi.
Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile öğrencilere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyoruz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun. Kızım Sümeyye'nin sizi ziyareti ile bana vermiş olduğu bu haber üzerine sizi arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti. İnanıyorum ki, nasıl başarılı olduysa, sizler de aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yerinizi başarılı şekilde alacaksınız. Kalın sağlıcakla."
Emine Erdoğan ise, "Siz hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz" dedi.
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