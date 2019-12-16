1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur?
1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
A: Türkiye Eskimoca Derneği
B: Türkiye İşaret Dili Derneği
C: Türkiye Esperanto Derneği
D: Türkiye Kuş Dili Derneği
Doğru cevap: Türkiye Esperanto Derneği (C)
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