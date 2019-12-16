Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?
Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?
A: Bağdat
B: Mersin
C: Karaman
D: Niğde
Doğru cevap: Bağdat (A)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı!
- Yine Sözcü yine yalan!
- ABD'de istedi teröristler Riyad'a gitti
- Emine Erdoğan: "İkinci ülkeyiz"
- Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi?
- Başkan Erdoğan İsviçre'de konuşuyor
- 1 YTS daha sınır dışı edildi
- Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbirliği kurulmuştur?
- Kürecik ve İncirlik üssü neden önemli?
- Davutoğlu ve Babacan'a kötü haber!
- Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi?
- Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?
- Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbirliği kurulmuştur?
- Davutoğlu ve Babacan'a kötü haber: Son anket rakamları açıklandı
- 'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt: Yalan
- Başkan Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti
- Sefir kelime anlamı nedir? Sefir ne demek TDK anlamı nedir?
- Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar
- Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
- Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri ilk kez yayınladı
- Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir
- Başkan Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti