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Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
HANGİ ŞEHRİN ADI, ATASÖZLERİNDE DİĞERLERİNDEN DAHA FAZLA GEÇER?

Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster’de sorulan Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster'de sorulan Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?

A: Bağdat

B: Mersin

C: Karaman

D: Niğde

Doğru cevap: Bağdat (A)

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