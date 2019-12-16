Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbirliği kurulmuştur?
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbirliği kurulmuştur? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbirliği kurulmuştur? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbirliği kurulmuştur? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbirliği kurulmuştur? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!
Doğru cevap: Anadolu ve Rumeli
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