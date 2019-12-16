Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

A: Fil

B: Zebra

C: Aslan

D: Zürafa

Doğru cevap: Zürafa (D)