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Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
JAPONCADA HALA QİLİN OLARAK ADLANDIRILAN HAYVAN HANGİSİ?

Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster’de sorulan Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Olmak İster'de sorulan Japoncada hala "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisi? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

A: Fil

B: Zebra

C: Aslan

D: Zürafa

Doğru cevap: Zürafa (D)

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