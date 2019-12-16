16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARINA OPERASYON

merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine () yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 5'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının 'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgütün 'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları ileri sürülen ve TSK'den ihraç edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 14 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN