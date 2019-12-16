FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 5'i yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, örgütün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları ileri sürülen ve TSK'den ihraç edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 14 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 7 üs bölgesi kuruldu! Geçiş yolları ateş altında...
- FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı!
- HDP'li başkana terör gözaltısı!
- İngiliz ajan Mesurier'in Adli Tıp raporu belli oldu
- Diyarbakır'daki oturma eylemine bir aile daha katıldı
- Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri...
- 1700 tonluk dev cami böyle taşınıyor
- Erdoğan'dan "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt
- Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu!
- Başkan Erdoğan, önemli toplantı için hareket etti
Daha Fazla Gör
- Diyarbakır'da 'Kaya mezarlar'da Süryanice kitabeler bulundu
- Antalya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
- Roma, Bizans ve 7 Osmanlı padişahı yapmak istedi! Bin yıllık proje başlıyor
- Kanal İstanbul'un adı bile yetti! Silivri'de emlak piyasaları...
- İzmit'te hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur
- Suriye’de neler oluyor? ABD, Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar gönderdi
- Başkan Erdoğan'dan "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt
- Başkan Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı
- Kamikaze İHA'lar "Kargu-2" TSK envanterine giriyor
- Son dakika: Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi