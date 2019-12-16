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Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
BEŞİKTAŞ'TAN AJDİN HASİC'İN HAMLESİ!

Kulübü Transfer, Oyuncu İzleme ve Futbol Yapılanması Sorumlusu , genç oyuncuları 'in imza parasını düşürmek istediklerini söyledi.

Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın siyah-beyazlı kulübü takip eden gazeteciler için düzenlediği kahvaltıya katılan , sezon başından beri takımda yer alan Bosna Hersekli futbolcunun önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Hasic ile görüştüklerini belirten Torunoğulları, "2 milyon avro imza parası üzerinden sözleşme yapılmış. Biz oyuncunun oynamasını istiyoruz ama rakamın daha aşağı çekilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Torunoğulları, kadrolarında 13 yabancı futbolcunun bulunduğunu, kalan 1 kişilik kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediklerini kaydetti.

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