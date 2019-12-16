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Başkan Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu Toplantısı için İsviçre'ye gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, ÖNEMLİ TOPLANTI İÇİN HAREKET ETTİ

Son dakika haberine göre Başkan , 'nun 'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Başkan 'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve öteki ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 'ye gitti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci " ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.

Başkan Erdoğan'dan Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz? sorusuna yanıt BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BU SEVGİYİ NEYE BAĞLIYORSUNUZ?" SORUSUNA YANIT

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