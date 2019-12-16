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Hangi adda bir tarım aracı vardır? - Kim Milyoner Olmak İster

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
HANGİ ADDA BİR TARIM ARACI VARDIR? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Hangi adda bir tarım aracı vardır? ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi adda bir tarım aracı vardır? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Hangi adda bir tarım aracı vardır? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi adda bir tarım aracı vardır? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Doğru cevap: Gelberi (A)

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