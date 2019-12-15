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HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
HDP'Lİ ESKİ BAŞKAN HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan 'li Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.

'de 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Fotoğrafta: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz

'li Belediye Başkanı Yılmaz, 4 Kasım'da, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yürütülen soruşturmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

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