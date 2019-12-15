Engin Ardıç'tan Ahmet Davutoğlu'na! "Yaprak Partisi..."

AK Parti saflarından saygısız ve güvenilirliğini yitirmiş bir şekilde ayrılan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin ismini "Gelecek Partisi" olarak açıkladı. Davutoğlu, partinin logosu ise "çınar yaprağı" olarak kamuoyu ile paylaştı. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Yaprak Partisi..." başlıklı yazısında Ahmet Davutoğlu'nun "parti sevdası" arkasında yatan gerçekleri deşifre etti, Davutoğlu ve tayfasını eleştiri bombardımanına tuttu. Engin Ardıç ayrıca Davutoğlu'nun 2016 ve 2019 yılları arasındaki söylemlerindeki büyük değişime dikkat çekti. Ardıç, Davutoğlu'nun 2016 yılında kullandığı "İşte buradan ilan ediyorum, hiç kimse benim ağzımdan liderim ve partim aleyhine tek bir kötü söz duymayacaktır." sözlerini hatırlattı.

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü köşesine taşıdığı Ahmet Davutoğu'nun partisine atıfta bulunduğu "Yaprak Partisi..." başlıklı o yazı...

İktidara bir türlü gelemediği ya da iktidardan düştüğü için bölünen parti görülmüştür ama daha kurulmadan bölünen partiye ilk defa rastladık.

Küskünler Partisi bu... "Tayyip Erdoğan'a küskünler" diye de okuyabilirsiniz.

Bunlar ikiye bölündüler.

Biri Yaprak Partisi, pardon, Gelecek Partisi.

Öteki de ne idüğü henüz bilinmeyen parti, ne adı belli ne programı.

Abdullah Gül ikinciyi destekliyor, birinciyi desteklemiyor, çünkü Davutoğlu'ndan "hoşlaşmıyor"...

Bu durumda birinci parti ciddiye alınmıyor, ikincisi azıcık daha ciddiye alınıyor.

Niçin? Abdullah Gül çok büyük bir adam olduğu için mi?

Arkasında geniş kitleler mi var ki seçmen Tayyip Erdoğan'ı bir kalemde silip onun peşine takılacak?







(Fotoğrafta Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç)



Elbette öyle olmayacak.

Öyle olmayacağını kendileri de biliyorlar, basının "Tayyip düşmanları" da.

Amaç AK Parti'den "oy tırtıklamak" ve başkanlık seçimini hiç olmazsa ikinci tura bıraktırabilmek...

O zaman "geldik geliyoruz" iddialarını hiç olmazsa 2028 yılına taşıyabilecekler. "Tüh, ucundan döndük" diyecekler, "ama gelecek sefer bu iş tamamdır..." Asıl çıngar da o zaman çıkacak...

2028... Erdoğan 74 yaşında, Gül 78 yaşında...

Eh, Davutoğlu 69, Babacan 61... Onlar genç!

Meral Hanım'ın yaşını yazmadık, ayıp olmasın.

Zaten Cihangirli hanımlar ve gençler "karizmatik lider" istemiyorlarmış...

(Zaten 2000 kuşağı da "mal ergen" tanımına daha yakınmış...) İyi. Karizmatik olmayan, hatta lider bile olmayan bir lider bulur, karizmatik olmayan bir Türkiye'de yaşarsınız. Gençler nasıl olsa yetmişli yılları da bilmezler, doksanlı yılları da.

Yaşamazsınız tabii, kaçarsınız.

Kiminiz New York'a, kiminiz Washington'a, kiminiz Berlin, kiminiz Stockholm.

***

Yaprak Partisi'nin kurucular listesine baktık.

Amigo basının "dikkat çekici isimler var" dediğinin aksine, kimsenin tanımadığı isimler çoğunlukta. Bilmem nerenin eski bilmem nesi Ankara muhabirlerinin bile ilgi alanında değildir.

Basında iyi kötü tanınan Etyen Mahcupyan ve Hakan Albayrak...

Bunlar "light liberaller"...

Bir de "ağır liberaller" var, Ali Bayramoğlu, Yıldıray Oğur, Akif Beki falan. Onlar herhalde Babacan yanlısı oluyorlar.

"Kürtçü Türk liberalleri" ayrı, onlar bu işe bulaşmıyorlar.

Kendi özel gündemleri var: Kürt devletini kurdurmak.

"Kapışırlarsa" çok eğlenceli olacaktır.

Birleşirlerse daha da eğlenceli olacaktır.

Fakat biz Nihal Olçok'un Yaprak Partisi'nde ne işi olduğunu anlayamadık.

15 Temmuz gecesi FETÖ kurşunlarıyla hem eşini hem de oğlunu kaybeden Nihal Hanım'ın derdi nedir?

"Tayyip yüzünden öldüler" demeye mi getiriyor?

***

Bugün pazar, biraz da gülelim

"Başkanlık sistemi devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır." Ahmet Davutoğlu (2019)

"İşte buradan ilan ediyorum, hiç kimse benim ağzımdan liderim ve partim aleyhine tek bir kötü söz duymayacaktır." Ahmet Davutoğlu (2016)