Melih Altınok yazdı! "Ahmet Hakan ne oluyor? Cumhurbaşkanı sana ödül verse..."

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Altınok yazısında, Gani Müjde'nin Mazhar Alanson üzerinden başlattığı hoş olmayan eleştirilere sert bir şekilde yüklenirken, bu eleştiri ağına takılan Ahmet Hakan'ı da yerden yere vurdu.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Bunlarla tuvalete bile gidilmezmiş..." başlıklı dikkat çeken yazısı...

Hayır, yanıldınız. "Geleceğini" FETÖ'nün diploma yalanında arayan yeni partilerle ülkenin ancak nereye gidebileceğini sorgulamayacağım.

Bu pazar konumuz sanat. Bildiğiniz üzere, 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'nü alanlar arasında MFÖ de vardı. Ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden alan grup üyelerinden Mazhar Alanson şöyle konuştu:

"Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım."

Ne güzel değil mi?

Türkiye'nin son elli yıllık müzik tarihinde saygın bir yeri olan, herkesin bayıldığı bir müzik grubu onurlandırılıyor.

Herkes mutlu...

Bir güzelliği beraberce takdir etmenin ve başkasının başarısına sevinmenin verdiği hazla yüzler gülüyor...

Recep İvedik'in "seviyesini" yıllar önce yakalayan "Kahpe Bizans" türü küfür furyalarıyla, seyirciyi güldürmeye çabalayan senarist Gani Müjde'ninki hariç!



***



Günlerdir Gani Bey'in Mazhar Alanson'la ilgili "ifşaatını" dinliyoruz.

Meğer kendileri, ta eskiden Alanson'u içki içtikten sonra bahçede işerken görmüş!

Ya, o güzel şarkıları yapan Mazhar! Hiç der misiniz sıkışınca işiyormuş diye.

Sakın bunlar "Bu sabah yağmur var İstanbul'da" derken de ironi yapıyor olmasınlar!

Evet şaka bir yana, Gani Bey'in "çişten müjdesi" bir anı değil ifşaat...

Zira Müjde, bir tanıdığı ödül alınca bu önemli bilginin (!) artık kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine kanaat getirmiş.

Düşünün bir arkadaşınız ödül alıyor, "mutluyum" diyor...

Ve sizin ilk tepkiniz onu "işerken gördüm" demek oluyor.

Bu nasıl bir eziklik, ne tür bir bilinçaltıdır böyle? Bir röntgenci gibi izlemiş, kaydetmiş (umarım yalnızca aklınadır), yıllarca unutmamış ve attığı tweete bakarsak unutmayacakmış da!

Beyler, siz siz olun sağda solda Gani Bey varsa tuvaletin kapısını mutlaka kapatın!

Hukuku olan birine bunu yapan tanımadığına neler yapmaz ki?



***

Hadi Gani Bey'i geçelim...

Biliyorsunuz sanatına güldüremediği için kendine güldürmek zorunda kalanlardan piyasada gani gani...

Peki ya Ahmet Hakan ne oluyor?

Ona göre de Mazhar Alanson kabahatliymiş.

"Minik bir iletişim stratejisi eksikliği var gibi..." ymiş.

Arkadaşlarından ders almalıymış.

Ahmet farkında mısın "iletişim eksikliği var ders almalı" diye nasihat ettiğin adamın ağzından dökülen her şarkıyı ezbere biliyoruz milletçe...

Mimikleri, jestleri ve Ali Desidero da dahil!

Peki, senin ( hadi alınma diye kendimi de katayım) ya da benim yazdığımız kaç satırı ezbere söyleyebilir insanlar?

Gözünü seveyim yapma.

Ayrıca Mazhar'ın yaptığının nesi fazla? Ödüle değer verdiğini söylemesi mi?

Türkiye Cumhurbaşkanı sana ödül verse sen ondan daha az ne tepki gösterirdin sahnede?

Mutluluğunu göstermemek için "çişim var" deyip müsaade isteyerek tuvalete mi koşardın yoksa?

İyi inandık.

Aman sen yine de dikkat, çünkü Gani oralarda olabilir!