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ABD teröristlere takviye güç gönderiyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019
ABD TERÖRİSTLERE TAKVİYE GÜÇ GÖNDERİYOR!

ordusu, 'nin Haseke ve Deyrizor illerinde terör örgütü /'nın işgalindeki sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına üzerinden takviye güç gönderdi.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'ta konuşlu unsurları, dün gece sınır kapısı üzerinden Haseke'nin güneyindeki Deyrizor'da bulunan sahalarına sevkiyat yaptı.

AA'nın elde ettiği görüntülerde, 100 tırdan oluşan lojistik konvoyda, 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü tırlar yer aldı.

4-5 ARALIK'TA DA SEVKİYAT YAPILMIŞTI
ABD ordusu, 4-5 Aralık'ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 tırı Deyrizor'daki petrol sahalarına göndermişti.

'de petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, 'ndan sonra terör örgütü /'nın işgalindeki bölgelere yaklaşık 500 tırdan oluşan askeri ve lojistik sevkiyat yapmıştı.

ABD PETROL SAHALARINI BIRAKMIYOR
ABD güçleri, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'de Haseke, ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile toplantı yaparak bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

ABD Başkanı da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı, 26 Ekim'de ABD'nin Rümeylan ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahalarına personel taşıyıcıların da yer aldığı en az 45 zırhlı araçtan oluşan takviye güç gönderdiğini duyurmuştu.

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