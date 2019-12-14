Gazetelerde çıkmadı çünkü ciddiye alan olmadı." görev edinmiş bir Internet sitesi yazdı, hani şu "" yazarların son sığınağı olan site.Meral Hanım, "" demiş.Çünkü buna alışıkmış, kendisi de bu yollardan geçmiş.Ne güzel, sözde milletin vekili olarak Meclis'e giriyorsun, sonra seni birilerine veriyorlar...Ödünç tabii.Veren de sonra geri alıyor.Emir ve komuta zinciri içinde "" diyor başkanın, çıkıyorsun. "" diyor, giriyorsun. "" diyor, dönüyorsun.İnce politika...Sana oy vermiş olan vatandaşlar hiç önemli değil, çünkü onlar sana oy vermediler ki, partine verdiler.Dolayısıyla seçmenine "" diye de sormuyorsun.Sen kimin vekilisin? Adını sanını da kimse bilmiyor.Parti başkanının "" yalnızca. El kaldırıp el indiren cinsinden.Hiç utanmıyorsun, ne çıkarken, ne dönerken." diyemiyorsun. Kuzu gibisinmaşallah.Sizin parti, ağanın köylüleriyle birlikte sattığı Güneydoğu Anadolu köyü mü hemşerim?

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Bu rezaleti Kılıçdaroğlu başlattı.İYİ Parti seçime giremeyecekti, Kılıçdaroğlu 15 kişiyi ödünç verdi, İP bu sayede Meclis'te grup kurabildi de seçime girebildi. Meral Hanım bunu kendisinin istediğini itiraf ediyor.Bu 15 kişi hiç utanmadan CHP'den çıktı, İP'ye geçti.Seçimden sonra CHP'ye döndüler (ödül olarak listelerde "" konmuşlardı.) Çünkü İP yeni isimlerle Meclis'te grup kurmuştu, artık onlara ihtiyacı kalmamıştı.Ne seçmen ne de CHP amigoluğu yapan basın bunun hesabını sormadı...Seçmen "" diyebilecek çapta değildi.Basın da amigo işte alt tarafı...İP, bir "" operasyonuydu.Bir ölçüde başarılı da oldu.Amigolar da "" fikrine sarıldılar.

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Şimdi Meral Hanım da az biraz verecek...

Üç beş Davutoğlu'na, üç beş Babacan'a...

Utanmadan alacaklar.

Yaptıklarına da "politika" diyecekler.

Siz, en iyisi, birleşin.

İyi Gelecek Partisi olun mesela... Zaten Meral Hanım da "İYI Parti Türkiye'ye iyi gelecek" dememiş miydi, demek ki Allah söyletmiş.

Babacan partisinin ismini açıklasın, ona da bir "mazmun" buluruz.

Dikkat edin de, günün birinde Abdüllatif Şener gibi kendinizi hep birlikte CHP mebusu olarak bulmayın!

O zaman size gülmezler bile.

Şimdi de pek gülmüyorlar ya...

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Diyosuuun

"CHP komploların içinde bulunabilecek bir parti değildir."

Engin Özkoç, yatta tatil yapanlardan biri