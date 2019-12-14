Çevre ve Şehircilik Bakanlığından flaş Kanal İstanbul açıklaması
Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Ülkemiz için olduğu kadar dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Çok kısa bir süre içinde tüm bu çalışmaları içeren raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Kurum, Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak gördüklerini söyledi.
Ayrıca Bakan Kurum, "Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim.
Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
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