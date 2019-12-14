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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ARAÇ YANGINI

çıkışı sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

çıkışında, Beşiktaş sapağında, otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. kısa sürede büyüdü.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sırasında diğer sürücülerin güvenliği gözetilerek trafik akışı kesildi.

Zaman zaman meydana gelen patlamalar ekiplerin işini zorlaştırdı. Yangin iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sırasında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücünün sağlık durumu iye ilgili henüz bir bilgi yok

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ARAÇ YANGINI

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