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Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEZAYİR CUMHURBAŞKANI'NI TEBRİK ETTİ

Başkan , Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan Tebbun’a başarı dileklerini iletti.

Başkan Cezayir'deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

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