Türk Tarih Kurumundan Alman televizyonu ARD'nin Atatürk ile ilgili skandal yayınına kınama
Türk Tarih Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin yayın yapan Alman Devlet Kanalı ARD'yi kınadı ve ilerleyen günlerde belgeli ve bilimsel bir açıklamada bulunulacağını açıkladı.
Türk Tarih Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Alman televizyonu ARD tarafından milli mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik asılsız iddialar içeren yayının, tarih biliminin gerçekleriyle ve basın etiğiyle uyuşmadığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Atatürk'ün manevi şahsiyetine ve Türk toplumunun bütünlüğüne saldırı niteliği taşıyan bu yayın, kara propaganda amacıyla tarihin tahrif edilmesi siyasetinin yeni bir örneği olmuştur. Türk Tarih Kurumu olarak Atatürk'ün aziz hatırasına ve Türk milletinin değerlerine karşı saygısız bir tutum içeren bu tür faaliyetleri şiddetle kınıyoruz.
Konuyla ilgili geniş açıklamamız belgeli ve bilimsel bir üslupla, Atatürk'ün 'Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır' ifadesinde gösterdiği şekilde ortaya konulacaktır."
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