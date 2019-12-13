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Yabancı uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
YABANCI UYRUKLU 4 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.

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