HDP'li vekil Ayşe Sürücü'nün "ÖSO" tanımlamasına sert tepki

TBMM Genel Kurulu’nda ÖSO tartışması yaşandı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Biz 'ÖSO çeteleri', 'Suriye Milli Ordusu çetesi' diyoruz. Buna alışacaksınız." deyince Meclis'te bir anda tansiyon yükseldi. HDP’li vekile AK Parti ve MHP’den sert tepki geldi.

BMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında, grup başkanvekilleri arasında "ÖSO" tartışması yaşandı. Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde, HDP milletvekilleri konuşma yaptı.



HDP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL İFADELER

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Kuzeydoğu Suriye'de masum insanlar öldürülüyor, 'Kürtler statü kazanmasın' diye katliamlar yapılıyor. Tel Rıfat'taki sivil katliamında, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin katledildiği belirtiliyor. ÖSO çetelerinin sağlık hizmetine daha rahat ulaşabilmesi için sınır kentlerinin doktorları adeta sürekli nöbet halinde bekletiliyor." dedi.

Bunun üzerine grup başkanvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sürücü'nün gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu ifade etti.



AK PARTİ'DEN SERT CEVAP!

Suriye Milli Ordusunun, Suriyelilerden, bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluştuğunu, Suriye'nin selameti için mücadele verdiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Suriye Milli Ordusu, Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye muhalefetini temsilen özel temsilciler statüsünde anayasa çalışmalarında yer almaktadır. Suriye Milli Ordusu, Türk ordusuyla beraber Barış Pınarı Harekatı'nda çok önemli fonksiyonlar icra etmiştir." diye konuştu.

MHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Kuzeydoğu Suriye'de 'Kürtler statü kazanmasın' diye katliamlar yapılıyor." sözüne sessiz kalmanın mümkün olmadığını söyledi.

Katliamı terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ'ın yaptığının altını çizen Akçay, "Türkiye de Türk Silahlı Kuvvetleri vasıtasıyla Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyerek bu olumsuzluklara engel olmuştur. Bu ithamların, terör örgütü PYD/PKK'ya dolaylı da olsa destek vermekten başka bir anlamı yok. ÖSO, Kuvayımilliye midir, değil midir; bu bizim işimiz değil, böyle bir tanımlamamız da yok." değerlendirmelerinde bulundu.