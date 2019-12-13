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Son dakika: Adana'da düğmeye basıldı! DEAŞ'a operasyon...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
DÜĞMEYE BASILDI! DEAŞ'A OPERASYON...

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 2'si Irak, 3'ü Suriye uyruklu 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt adına Suriye'de silahlı olarak faaliyette bulundukları, kentte hücre yapılanması oluşturdukları ve örgütün talimatları doğrultusunda eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 6 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu. Baskın sırasında bazı polisler de uzun namlulu silahla sokak girişlerinde ve evlerin çevresinde önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 2'si Irak, 3'ü Suriye uyruklu 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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