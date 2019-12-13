Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ekrem Diler görevden alındı ve bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına İzzet Güven atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörleri Meryem Koşar ve Adem Türkyılmaz'ın atamaları yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine ise Hazine Kontrolörleri Okan Süler, Selçuk Erdal Günal ve Tunç Ersever'in atamaları gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine Sabri Akpolat ve Tahir Tural atanırken, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay da Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görevlendirildi.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Murat Halit Durceylan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine ise Durmaz Bayraktar atandı.
Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berker Özkan, Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kadak görevlendirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
- Sağlık Bakanlığı'ndan uyuz ilacı açıklaması
- Dünyaca ünlü siyaset bilimci Friedman’dan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘’Türkiye büyük bir güç olacak’’
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
- Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik telefonu
- İngiltere seçim sonuçları belli oldu mu? 2019 İngiltere seçimlerini kim kazandı?
- Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir?
- Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi
- Başkan Erdoğan: Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi
- İngiltere seçim sonuçları belli oldu mu? 2019 İngiltere seçimlerini kim kazandı?
- Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in 2.turdaki muhtemel rakipleri…
- Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleyicilerle buluştu! Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?
- Sigaraya zam iddiası… 5 Ocak’ta Sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları en ucuz sigara ne kadar?
- İçişleri Bakanlığı: Terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara indi
- Şırnak'ta korkunç olay! 13 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladılar...
- Genç YouTuber arkadaşını öldürdü |Video