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Başkan Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR'E TEBRİK TELEFONU

J Grubu 6. haftasında Alman ekibi 'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen , adını son 32 turuna yazdırdı. Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Başkan telefonla kutladı.

J Grubu 6. haftasında Alman ekibi 'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen , adını son 32 turuna yazdırdı.

1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu.

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Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini telefonla kutladı.

Başkan Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

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