Başkan Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik telefonu
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı. Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla kutladı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu.
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Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla kutladı.
Başkan Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.
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