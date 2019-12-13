Eşinin 'bakımsızsın' diye darbettiği Filiz, yaşam savaşı veriyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim T., cinsel isteklerde bulunup, olumsuz cevap alınca 2 çocuk annesi eşi Filiz T.'yi (38), iddiaya göre "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek, dövdü. Başına aldığı darbe sonucu menenjit geçiren ve omuriliğinde kırık olan Filiz T.'yi, oğlunun ihbarı üzerine 3 kız kardeşi kurtardı. Filiz T., hastanede yaşam savaşı verirken, İbrahim T. tutuklandı. Kız kardeşlerden Sevgi Fatma Erol (45), " Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin." dedi.

Olay, geçen cuma günü Çaylı Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Eve alkollü gelen İbrahim T., 18 yıllık eşi Filiz T.'den iddiaya göre bir takım cinsel isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan İbrahim T., bunun üzerine eşine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek, dövmeye başladı. İbrahim T., başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz T.'yi, bayılınca, evin odasına yatırdı. Baygın haldeki Filiz T.'yi hastaneye götürmek yerine evde bırakan İbrahim T., bunun da üzerine eşinin ve çocuklarının, baldızlarıyla görüşmelerini yasakladı.

OĞLU TEYZESİNE HABERİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Çiftin çocuklarından 16 yaşındaki Osman T., pazar gecesi arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Durumu öğrenen Sevgi Erol, Nesrin Geyranlı ve soyadı öğrenilemeyen Emine adlı kardeşler, sağlık ekiplerine haber verip, kız kardeşlerinin evine gitti. Burada 3 kardeş, Filiz T.'yi baygın halde buldu. 3 kardeş, sağlık görevlileriyle Filiz T.'yi alıp, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede durumun 'psikolojik' olduğu söylenince Filiz T., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.