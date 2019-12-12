Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Uyuz vakalarında artış yaşanırken vatandaşlar uyuz belirtileri hakkında araştırma yapmaya başladı. Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi nasıl yapılır? Uyuz hastalığı için sorgulamalar sürüyor. Uyuz ilaçlarının tükendiğine ilişkin iddialara Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada herhangi bir ilaç sıkıntısının söz konusu olmadığı vurgulandı. Peki, uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi nasıl yapılır? İşte uyuz hastalığı hakkında merak edilen bilgiler!

Yurt genelinde geçtiğimiz yıllara göre artan uyuz vakaları nedeniyle uyuz hastalığı gündem oldu. Uyuz belirtileri nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Uyuz tedavisi nasıl yapılır? Uyuz hastalığından korunmak isteyen vatandaşlar, uyuz belirtileri hakkında sorgulama yapıyor. Uzmanlardan konuyla ilgili uyarı yapılırken, ilaçların tükendiğinde ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. İddialara cevap Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; piyasada uyuz ilacı bulunamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürünün bulunduğu bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında piyasada uyuz ilacı bulunmadığına dair iddiaların yer aldığı belirtilerek, İlaç Takip Sistemi ile üretici firma, ecza depoları ve eczanelerde bulunan tüm ilaçların takip edildiğine işaret edildi.

Halk arasında "uyuz" olarak bilinen "scabies enfestasyonu" hastalığı için kullanılan ilaçların mevcut stok bilgilerine de yer verilen açıklamada, 56 bin 736 kutu deri kremi, 133 bin 467 kutu losyon, 178 bin 691 kutu şampuan olmak üzere toplam 368 bin 894 kutu ilacın mevcut olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürünün yer aldığı belirtilerek, "Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberin devamı için diğer sayfaya geçiniz...