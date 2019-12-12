Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor...
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Nuri Pakdil denince, gözümüzün önüne inancının onurunu yiğitçe taşıyabilmiş kalem ve kelam ustası bir şahsiyet gelir. Onun bu coğrafyanın insanlarına miras bıraktığı en büyük değer dilinden hiç düşürmediği Kudüs sevdası olmuştur.
Ödül vereceğimiz her ismi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemizin büyük yolculuğuna yaptığı katkılar için şükranlarımı sunuyorum.
Kültür ve sanatın toprak ve bayrak gibi bağımsızlığın alameti farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Kendine ait sanat birikimi, politikası olmayan toplumlar, güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.
Yeni bir şahlanışın içindeyiz. İnşa ettiğimiz kütüphaneler opera binaları bunun işaretidir
ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende MFÖ, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban ve Ahmet Yaşar Ocak'a ödülleri verilecek.
EDEBİYAT
Nuri Pakdil: Yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirleri dolayısıyla.
MÜZİK
MFÖ: Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla.
SİNEMA
Mesut Uçakan: Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla.
RESİM
Devrim Erbil: Kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden biri olmak dolayısıyla.
GELENEKSEL SANATLAR
Fuat Başar: Hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla.
MİMARLIK
Doğan Kuban: Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla.
SOSYAL BİLİMLER
Ahmet Yaşar Ocak: Tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla.
VEFA
A.Haluk Dursun: Türk kültür ve medeniyetinin günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla.
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