12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor...

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Nuri Pakdil denince, gözümüzün önüne inancının onurunu yiğitçe taşıyabilmiş kalem ve kelam ustası bir şahsiyet gelir. Onun bu coğrafyanın insanlarına miras bıraktığı en büyük değer dilinden hiç düşürmediği Kudüs sevdası olmuştur.

Ödül vereceğimiz her ismi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemizin büyük yolculuğuna yaptığı katkılar için şükranlarımı sunuyorum.

Kültür ve sanatın toprak ve bayrak gibi bağımsızlığın alameti farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Kendine ait sanat birikimi, politikası olmayan toplumlar, güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.

Yeni bir şahlanışın içindeyiz. İnşa ettiğimiz kütüphaneler opera binaları bunun işaretidir

AHaber CANLI YAYIN

ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende MFÖ, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban ve Ahmet Yaşar Ocak'a ödülleri verilecek.

EDEBİYAT

Nuri Pakdil: Yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirleri dolayısıyla.

MÜZİK

MFÖ: Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla.

SİNEMA

Mesut Uçakan: Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla.

RESİM

Devrim Erbil: Kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden biri olmak dolayısıyla.

GELENEKSEL SANATLAR

Fuat Başar: Hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla.

MİMARLIK

Doğan Kuban: Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla.

SOSYAL BİLİMLER

Ahmet Yaşar Ocak: Tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla.

VEFA

A.Haluk Dursun: Türk kültür ve medeniyetinin günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN