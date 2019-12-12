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Yunanistan'dan skandal! Alman dergisinde yayınlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
YUNANİSTAN'DAN SKANDAL!

Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın tarafına bıraktığı görüntüler görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.

Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sayesinde, Türkiye'nin uzun zamandır ısrarla üzerinde üzerinde durduğu, ''ın mültecileri geri gönderdiği' iddiası da kanıtlanmış oldu.

Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.

Yunanistan'dan skandal! Görüntüler Alman dergisinde yayınlandı YUNANİSTAN'DAN SKANDAL! GÖRÜNTÜLER ALMAN DERGİSİNDE YAYINLANDI

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