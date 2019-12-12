Yunanistan'dan skandal! Alman dergisinde yayınlandı
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.
Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sayesinde, Türkiye'nin uzun zamandır ısrarla üzerinde üzerinde durduğu, 'Yunanistan'ın mültecileri geri gönderdiği' iddiası da kanıtlanmış oldu.
Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.
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