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Diyarbakır'da PKK'ya şok operasyon! Yaklaşık 300 kilo patlayıcı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019
DİYARBAKIR'DA PKK'YA ŞOK OPERASYON! YAKLAŞIK 300 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

'da, terör örgütü 'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.

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