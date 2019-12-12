Diyarbakır'da PKK'ya şok operasyon! Yaklaşık 300 kilo patlayıcı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.Ayrıntılar geliyor...
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