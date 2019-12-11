12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İlber Ortaylı, Osmanlı düşmanı Celal Şengör'e cevabını bir sene evvel vermiş!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
İLBER ORTAYLI, OSMANLI DÜŞMANI CELAL ŞENGÖR'E CEVABINI BİR SENE EVVEL VERMİŞ!

Prof. Dr. 1 sene önce katıldığı bir konferansta, kendisinin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çocuğu olduğunu belirterek 'İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur' demişti. Ortaylı'nın sözleri, 'En cahil Türkler Müslüman Türklerdir' açıklamasında bulunarak, Osmanlı Devleti'ni ve Müslüman Türk geleneklerini hakir gören 'e cevap niteliği taşıyor.

Tarihçi Prof. Dr. 1 sene önce katıldığı bir konferansta Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. "Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir" diyen Ortaylı şöyle devam etmişti:

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"Yani onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız. Onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur. Bir münevverin bağlantısı, kişiliği, omurgası, her şeyden evvel bulunduğu vatanla, vatandan da ötede bulunduğu şehir ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir"

CELAL ŞENGÖR'DEN SKANDAL SÖZLER

geçtiğmiz günlerde Azerbaycan'da bir grup öğrenciyle gerçekleştirdiği sohbetinde, en cahil Türklerin Müslüman Türkler olduğunu söylerek bir skandala imza atıp tepkileri üzerine çekmişti. Şengör, aynı konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu'na da hakaretler yağdırarak şunları söylemişti:

"Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır. Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler."

İlber Ortaylı'nın açıklamaları, Müslüman Türkler'i ve Osmanlı Devleti'ni hedef alan Celal Şengör'e cevap mahiyetinde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN