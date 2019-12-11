İlber Ortaylı, Osmanlı düşmanı Celal Şengör'e cevabını bir sene evvel vermiş!

Prof. Dr. İlber Ortaylı 1 sene önce katıldığı bir konferansta, kendisinin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çocuğu olduğunu belirterek 'İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur' demişti. Ortaylı'nın sözleri, 'En cahil Türkler Müslüman Türklerdir' açıklamasında bulunarak, Osmanlı Devleti'ni ve Müslüman Türk geleneklerini hakir gören Celal Şengör'e cevap niteliği taşıyor.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 1 sene önce katıldığı bir konferansta Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. "Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir" diyen Ortaylı şöyle devam etmişti:

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"Yani onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız. Onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur. Bir münevverin bağlantısı, kişiliği, omurgası, her şeyden evvel bulunduğu vatanla, vatandan da ötede bulunduğu şehir ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir"

CELAL ŞENGÖR'DEN SKANDAL SÖZLER

Celal Şengör geçtiğmiz günlerde Azerbaycan'da bir grup öğrenciyle gerçekleştirdiği sohbetinde, en cahil Türklerin Müslüman Türkler olduğunu söylerek bir skandala imza atıp tepkileri üzerine çekmişti. Şengör, aynı konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu'na da hakaretler yağdırarak şunları söylemişti:

"Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır. Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler."

İlber Ortaylı'nın açıklamaları, Müslüman Türkler'i ve Osmanlı Devleti'ni hedef alan Celal Şengör'e cevap mahiyetinde.