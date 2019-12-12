İçişleri Bakanlığı: Terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara indi
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, terörle ilgili mücadelede bir yeni evreye geçildiğini belirterek "Terör örgütü büyük ölçüde psikolojik dağınıklık, çözülme içerisinde. İlk defa 500'lü rakamlara indi terörist sayısı ve Türkiye'nin dağlarında artık terörist barınamaz noktaya geldi." dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Trabzon'da düzenlenen çeşitli toplantılara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumların amirleri, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla Trabzon Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Erdil, daha sonra gazetecilere, İçişleri Bakanlığının görevleri hakkında bilgi aktardı.
Erdil, gerek valiler, gerek kaymakamlar vasıtasıyla kamunun bütün hizmetlerini vatandaşa sunmada koordine ve tanzim edici, kalite ve hizmet standartlarını takip edici, değerlendirici hizmetler sunduklarını ifade ederek bu kapsamda iki yıldır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla geliştirilen İZDES'i uygulamaya çalıştıklarını anlattı.
İZDES kapsamında 4 bakan yardımcısının illerde düzenlenen toplantılara katıldığına işaret eden Erdil, aralık ayının sonuna kadar 81 ilde bu toplantıları tamamlamayı planladıklarını vurguladı.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ KIŞ ÜSLENMESİNE GEÇEMEZ NOKTAYA GELDİLER"
Erdil, Türkiye'nin geçen 3 yıl içerisinde güvenlik yönetiminde, terörle ilgili mücadelede önemli kazanımlar sağladığının altını çizerek "Terörle ilgili mücadelede bir yeni evreye geçiliyor. Terör örgütü büyük ölçüde psikolojik dağınıklık, çözülme içerisinde. İlk defa 500'lü rakamlara indi terörist sayısı ve Türkiye'nin dağlarında artık terörist barınamaz noktaya geldi. Jandarma ve özel harekat timlerimiz vasıtasıyla son yapılan Kıran operasyonları ile Türkiye'nin dağlarında daha önce olduğu gibi terör örgütleri kış üslenmesine geçemez noktaya geldiler." diye konuştu.
Geçen 3 yıl içerisinde 1100 küsur teröristin ikna süreçleriyle ve kendiliğinden teslim olduğuna dikkati çeken Erdil, şunları kaydetti:
"7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Oluşan bu iklimde artık Türkiye'nin bundan geriye adım atması, geriye dönmesi söz konusu değil. Türkiye güvenlik yönetiminde, terörle ilgili mücadelede hem bugüne kadar oluşturulmuş operasyonları aynı hızla, aynı kararlılıkla, aynı kapsayıcı potansiyelle sürdürecektir. İdari tedbirleri, idari düzenlemeleri, terörü besleyen idari yapıları da takip ederek ilgili önlemlerin alınması konusunda da aynı hızda yoluna devam edecektir."
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